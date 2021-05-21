سر لا يعلمه الكثير.. لماذا غير مسموح بتصوير برج إيفل ليلا؟

جدة - نرمين السيد - الغريب فى الأمر أنه غير مسموح بالتقاط صور لبرج إيفل ليلا، وفقا لموقع travelandleisure، الذى قال أن أغلب الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى لبرج إيفل أثناء الليل غير قانونية لانتهاكها لحقوق الطبع والنشر.

وأوضح الموقع نقلا عن الشركة التى تمتلك حقوق إضاءة البرج ليلا، أنه يجب الحصول على إذن من الشركة لنشر صور لبرج إيفل ليلا، وذلك لأن البرج يعد معرض أضواء تمت إضافته فى عام 1985 مملوك تقنيًا للشركة.

وأوضحت الشركة أن برج إيفل متاح خلال ساعات النهار، أى أنه من القانونى التقاط الصور نهارًا.

يذكر أن برج إيفل بقى منذ بنائه فى عام 1889، ولغاية عام 1930 أطول مبنى فى العالم، أى لمدة واحد وأربعين عاماً، وقد استغرق بناؤه عامين، ويستخدم بشكل رئيسى كبرج للمراقبة، وبرج للبث الإذاعى والتلفزيونى، وتم بناءه للاحتفال بمرور 100 عاما على الثورة الفرنسية التى رسمت تاريخ فرنسا الحديث، ورسخت الديمقراطية فى البلاد وقضت على جميع أشكال الديكتاتورية.