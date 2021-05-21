قبل طرحه.. مواصفات ومميزات هاتف Redmi Note 10 Ultra

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع Gizmochina سيأتى Redmi Note 10 Ultra، بشاشة من نوع AMOLED، وبمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا فى الثانية، بقياس 6.53 بوصة، تحتوى على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

وسيقدم هاتف Redmi Note 10 Ultra من شاومى بإعدادات كاميرا قوية، بمستشعر ISOCELL HM2، من سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.

ويتم تشغيل هاتف Redmi Note 10 Ultra من شاومى، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Dimensity 1100 من شركة ميديا تيك، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 6 و 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ويعمل بأحدث أنظمة التشغيل من جوجل أندرويد 11، مع واجهة المستخدم MIUI 12.

ويحتوى هاتف هاتف Redmi Note 10 Ultra، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريقة بقدرة 33 وات، عبر منفذ USB.

ويمتاز ماسح بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز، بمكبرات صوت، ومنفذ للأشعة تحت الحمراء، ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر.