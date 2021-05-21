مايكروسوفت تعتزم وقف متصفحها إنترنت إكسبلور

جدة - نرمين السيد - ذكرت مايكروسوفت، اليوم الجمعة، أن دعم الإصدار الأخير من المتصفح على "ويندوز 10" سيتوقف، اعتبارا من تاريخ 15 يونيو 2022، مضيفة أنها ستصب تركيزها على تطوير المتصفح "إيدج"، الذى كانت قد أطلقته فى 2015.

وأوضحت الشركة أنها ستوجه تركيزها على متصفح "إيدج" لأسباب بينها ما يتمتع به من قدرة على التوافق مع المواقع والبرمجيات المختلفة، وتبسيط الإنتاج والعمل باستخدامه، بالإضافة إلى ما يتمتع به من إعدادات أمان متقدمة.

وكانت مايكروسوفت مهدت منذ العام الماضى لطرح المتصفح "إيدج" كبديل لـ "إنترنت إكسبلورر" عندما أعلنت اعتزامها دمج "إيدج" بنظام التشغيل "ويندوز 10"، بشكل لا يمكن حذفه.