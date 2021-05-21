الأمير هارى يعترف: تعاطيت المخدرات للتغلب على محاصرتى فى القصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه كان يشعر بألم شديد، بعد وفاة والدته المفاجئ، بل وأصبح محاصرًا فى القصر، فكان اللجوء للمخدرات والكحول هو السبيل الوحيد لممارسة متطلبات الحياة.

وحسب ديلى ميل، طلب الأمير هارى، المساعدة أكثر من مرة عندما كانت "ميجان" تميل إلى الانتحار، إلا أن كل طلباته قوبلت بالإهمال والصمت.

وأضاف: "لقد أمضينا 4 سنوات نحاول النجاح والبقاء والاستمرار فى القيام بواجباتنا الملكية.. لكن ميجان كانت تعان، ومشاعرها وقتها ذكرته بأيام والدته الأخيرة".

وتابع: "التاريخ كان يعيد نفسه.. تمت مطاردت والدتى الأميرة ديانا حتى وفاتها بينما كانت على علاقة بشخص ليس أبيض اللون.. وكان يمكن أن أفقد امرأة أخرى فى حياتى بسبب الأشخاص أنفسهم".