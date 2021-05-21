الأربعاء.. أول خسوف كلى للقمر العملاق فى 2021

جدة - نرمين السيد - تشهد الكرة الأرضية يوم الأربعاء المقبل أول ظاهرة خسوف كلى للقمر فى عام 2021، ولن يكون مرئيا فى مصر وإفريقيا وأوروبا بل يمكن رؤيته فقط فى جنوب شرق آسيا، وأستراليا، والأمريكيتين، والمحيط الباسيفيكى، والمحيط الأطلنطى، والمحيط الهندى، والقارة القطبية الجنوبية.





وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هذا الخسوف يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1442، ويغطى ظل الأرض 100.9% تقريبا من سطح القمر.

وأضاف أن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته فى الساعة العاشرة و47 دقيقة و39 ثانية بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة وحتى نهايته سوف تستغرق 5 ساعات ودقيقتين تقريبا، فيما يستغرق من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها 3 ساعات و7 دقائق تقريبا، ويستغرق الخسوف الكلى 14 دقيقة و30 ثانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد أن لمعان القمر سيبلغ نسبة 99.8% يوم الأربعاء المقبل، وهو وقت البدر الكامل، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الزهرة، قمر الذرة، وقمر الحليب".

وأكد أن هذا القمر هو الثانى من بين 3 أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021، فالأول كان فى أبريل الماضى وسيكون الثالث فى يونيو القادم، لافتا إلى أنه يطلق عليه "القمر العملاق" حيث يكون القمر فى مداره فى منطقة الحضيض وهى أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 30% تقريبا.