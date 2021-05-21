العثور على 40 جثة داخل منزل شرطى فى السلفادور

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، تمكنت السلطات من الوصول إلى قبور داخل منزل الشرطى، يتوقع أن تضم 40 جثة، يعتقد أن معظمهم نساء أو فتيات.

ويوجد فى السلفادور أحد أعلى معدلات قتل النساء (قتل المرأة بسبب جنسها) فى أمريكا اللاتينية.

وألقى القبض على الشرطى البالغ من العمر 52 عامًا، فى مدينة تشالتشوابا هذا الشهر، لقتله امرأة تبلغ من العمر 57 عاما وابنتها البالغة من العمر 26 عامًا.

واعتبرت السلطات أن هذه الجثث تشير إلى وجود عصابة قتل ربما استمرت فى العمل لعقد من الزمن، حيث وجدوا من بين الجثث عدد من هيئة الشرطة، وأصحاب شغب أيضًا.