لراحة أكثر.. تحديثات جديدة فى Google Maps

جدة - نرمين السيد - ومن المقر أن تقدم الشركة أكثر من 100 ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعى للنظام الأساسيى للتطبيق، وذلك بحلول نهاية2021.

وبحسب موقع Tech Crunch فإن الميزات التى سيحصل عليها تطبيق الخرائط Google Maps سيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلى فى مؤتمر مطورى Google I / O الذى سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة.

وتضم ميزات Google Maps الجديدة إبراز خيارات متعددة للسير، مع توضيح لعدد الطرق والمسارات المتاحة فى الطريق، بالإضافة إلى تحديد الطرق التى ستكون مزدحمة بشكل كبير، مع إجراء مقارنة فى الوقت بينها وبين الطرق الأخرى.

ومن أفضل الميزات التى ستصدره جوجل لمستخدمى Google Maps هى ميزة الواقع المعزز Live View لخرائط جوجل والتى تم إطلاقها فى عام 2019 حيث ستتوفر مباشرة من واجهة الخريطة حتى تتمكن من استكشاف الحى على الفور وعرض تفاصيل حول المتاجر والمطاعم القريبة، بما فى ذلك مدى انشغالها.

تشمل المميزات توضيح إشارات الشوارع للتقاطعات المعقدة، وسيستطيع Google Maps إخبارك بالمكان الذى قمت بتخصيصه على التطبيق، حتى تتمكن من العودة بسهولة أكبر، عندما تكون فى منطقة غير مألوفة.