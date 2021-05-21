فيديو.. أول سيارة سباق طائرة فى العالم تقلب مفاهيم الـ فورمولا 1

جدة - نرمين السيد - دخلت أول سيارة سباق طائرة فى العالم خطوط الإنتاج بشكل فعلى، حيث تستطيع السيارة الجديدة الانطلاق من سرعة 0 إلى 62 ميلاً (100 كيلومتر تقريبا) فى الساعة فى غضون 2.8 ثانية فقط.





وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستخوض السيارة أول سباق غير مأهول هذا الصيف، فى أول تجربة من نوعها فى العالم.

يتم تجميع عشرة سيارات طائرة، أطلق عليها اسم "Airspeeder"، على اسم الشركة المصممة، حيث يتم تجميع السيارات الجديدة بواسطة شركة "Alauda Aeronautics".

السيارة الطائرة الجديدة كهربائية بالكامل ويمكن قيادتها عن بعد، ومن المقرر أن تظهر Airspeeders فى سباقات مدرجة فى ثلاث قارات فى الأشهر المقبلة.

تتميز المركبة الجديدة بـ 8 شفرات دوارة تحيط بقمرة القيادة المركزية المصنوعة من ألياف الكربون وهى قادرة على الوصول إلى سرعات قصوى تبلغ 75 ميلاً فى الساعة (120 كيلومترا).

وفقًا للمطورين، فإن تصميم السيارة الطائرة الجديدة هو مزيج من طائرة هليكوبتر وطائرة مقاتلة وسيارة "فورميلا 1"، مع قمرة القيادة، وبنية سلسلة للتركيز على الطيران عند الحد الأقصى الممكن من السرعة.