أسترالى يعيش 15 عاما مع جثة لص حاول سرقته

جدة - نرمين السيد - احتفظ أسترالى يعانى اضطراب التخزين، لخمسة عشر عاما، بجثة سارق كان قد قتله لدى محاولته السطو على منزله، واستخدم أكثر من 70 عبوة معطّر للجو لإخفاء رائحة التعفن، على ما ذكرت قناة "أيه بى سى" الأسترالية العامة.





وبيّن تحقيق الطب الشرعى أن بروس روبرتس المقيم فى سيدنى، قتل شاين سنيلمان، عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته فى المنزل، وفق "ايه بى سى".

وتوفى روبرتس سنة 2017 لأسباب طبيعية. لكن لم يُعثر على رفات سنيلمان سوى بعد عام من ذلك وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من 70 عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن روبرتس كان يعانى اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة فى التخلص من المقتنيات أو التخلى عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها) ولم يكن يخرج سوى فى مناسبات نادرة من منزله حيث عُثر على حوالى 10 أسلحة نارية.