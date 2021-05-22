أول مركبة تجوال صينية للمريخ تهبط على سطح الكوكب الأحمر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة – فى بيان اليوم السبت - أن أول تحرك ناجح للمركبة "تشورونغ" على سطح المريخ، جعل الصين ثانى دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بإنزال وتشغيل مركبة تجوال على المريخ.

وأوضحت الهيئة أنه وفقا للبيانات الأولية، فقد حطت المركبة "تشورونغ" عجلاتها على سطح المريخ الساعة 10:40 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين).

وأُطلق المسبار الصينى "تيانون-1"، المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة تجوال، فى 23 يوليو 2020، وهبطت مركبة الهبوط التى تقل مركبة التجوال فى الجزء الجنوبى من (يوتوبيا بلانيتيا)، وهو سهل شاسع يقع فى نصف الكرة الشمالى للمريخ يوم 15 مايو الجارى.