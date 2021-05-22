حاسب جديد من آسوس لمحبى الأجهزة عالية الأداء

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تأتى نماذج هذا الحاسب بهياكل مصنوعة من البلاستيك المتين المقاوم للصدمات، أبعادها (28/282/395) ملم، تزن 2.7 كلج، وجهزت هذه الهياكل بشاشات بمقاس 17.3 بوصة بدقة عرض (1920/1080) أو (2560/1440) بيكسل، وتردها يصل إلى 300 هيرتز ما يجعلها من بين أفضل شاشات الحواسب المخصصة لألعاب الفيديو الإلكترونية.
ويضمن الأداء الجبار لهذه الأجهزة معالجات AMD Ryzen 9 5900HX، وعدة أنواع من معالجات الرسوميات منها NVIDIA GeForce RTX 3060 و NVIDIA GeForce RTX 3070 و NVIDIA GeForce RTX 3080، إضافة إلى ذواكرو وصول عشوائى تصل سعاتها إلى 64 جيجابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابيات.
وجهزت آسوس هذه الحواسب ببطاريات باستطاعة 90 واطا، ومنافذ USB 3.2 Gen2 Type-C، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة Windows 10 Home.
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