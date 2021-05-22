علماء ينجحون فى كسر سرعة الضوء بنبضات داخل البلازما الساخنة

جدة - نرمين السيد - وكان الفيزيائيون يعملون بجد وبسرعة مع الحد الأقصى لسرعة نبضات الضوء لفترة من الوقت، ما يسرعها بل ويبطئها إلى موقف افتراضى ثابت باستخدام مواد مختلفة مثل الغازات الذرية الباردة، والبلورات الانكسارية، والألياف الضوئية.

وهذه المرة، قام باحثون من مختبر لورانس ليفرمور الوطنى فى كاليفورنيا وجامعة روتشستر فى نيويورك، بإدارتها داخل أسراب ساخنة من الجسيمات المشحونة، وضبطوا سرعة موجات الضوء داخل البلازما إلى أى مكان من حوالى عُشر سرعة الفراغ المعتادة للضوء إلى أكثر من 30% أسرع.

وحسبما أفادت صحيفة ساينس ألرت، يتحرك الصعود والانخفاض الإيقاعى لمجموعات كاملة من موجات الضوء عبر الأشياء، بمعدل يوصف بالسرعة الجماعية، وهذه "الموجة من الموجات" هى التى يمكن تعديلها لإبطاء أو تسريعها، اعتمادا على الظروف الكهرومغناطيسية لمحيطها.ومن خلال تجريد الإلكترونات من تيار أيونات الهيدروجين والهيليوم باستخدام الليزر، تمكّن الباحثون من تغيير سرعة مجموعة نبضات الضوء المرسلة عبرها من خلال مصدر ضوء ثان، ووضع الفرامل أو تبسيطها عن طريق ضبط نسبة الغاز و إجبار ملامح النبض على تغيير شكلها.

وكان التأثير الكلى ناتجا عن الانكسار من حقول البلازما والضوء المستقطب من الليزر الأساسى المستخدم فى تجريدها. وما تزال موجات الضوء الفردية تقترب من وتيرتها المعتادة، حتى مع تسارع رقصتها الجماعية.

ومن وجهة نظر افتراضية، تساعد التجربة على توضيح فيزياء البلازما ووضع قيود جديدة على دقة النماذج الحالية.

وليس من قبيل المصادفة أن مختبر لورانس ليفرمور الوطنى حريص على فهم الطبيعة البصرية للبلازما، كونه موطنا لبعض تقنيات الليزر الأكثر إثارة للإعجاب فى العالم. والليزر الأكثر قوة هو ما نحتاجه لمجموعة كاملة من التطبيقات، من تكثيف مسرعات الجسيمات إلى تحسين تقنية الاندماج النظيف.