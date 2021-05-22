أمريكى يفوز بـ515 مليون دولار فى اليانصيب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كانت الأرقام الفائزة 6-9-17-18-48، مع الرقم الذهبى 8.

وسيحصل الشخص على 348.6 مليون دولار نقدا بعد خصم الضريبة من الجائزة الكبرى.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنها أكبر جائزة فى ولاية بنسلفانيا منذ أن أصبحت أحد المشاركين فى Mega Millions فى عام 2010 وتاسع أكبر جائزة كبرى تمنح منذ بدء اللعبة فى عام 2002، وتبلغ احتمالات الفوز بالجائزة 1 على 303 مليون بطاقة.

وتعد هذه ثالث جائزة كبرى فى عام 2021، بعد جائزة 1.050 مليار دولار التى جمعتها مجموعة من اللاعبين فى ميشيجان فى 22 يناير وجائزة 96 مليون دولار فاز بها زوجان من نيويورك فى 16 فبراير.

وقالت Mega Millions إنها كانت واحدة من 53 تذكرة تطابق أربعة أرقام بالإضافة إلى Mega Ball للفوز بما لا يقل عن 10 ملايين دولار فى جميع أنحاء الولاية.