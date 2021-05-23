موظفو آبل وجوجل وأمازون يهاجمون شركاتهم بسبب دعم إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "Fox Business" التابع لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن موظفى شركات التكنولوجيا العملاقة فى أمازون وجوجل وآبل طالبوا المسؤولين من خلال رسائل مفتوحة ورسائل عامة إعلان تضامنهم الواضح مع الفلسطينيين.

وقال تحالف من موظفى شركة أمازون، إن الشركة متواطئة فى عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها إسرائيل على فلسطين، وذلك فى سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأشار التحالف أيضا إلى أن أمازون وجوجل وقعا عقدا بقيمة مليار دولار مع إسرائيل فى شهر أبريل لتقديم خدمات إلكترونية لها حسبما ذكرت وكالة "رويترز" والتى وصفها الموظفون بأنها جزء من أشكال الدعم العسكرى لإسرائيل.

وكانت شركة "فيسبوك" قد اعتذرت لجميع مستخدميها فى فلسطين والعالم العربى عما حدث بشأن منع المشاركات بخصوص مناصرة القضية الفلسطينية، وكذلك ما حدث من حذف لصور المسجد الأقصى عبر تطبيق "إنستجرام".

وقالت "فيسبوك" فى بيان إن ما حدث كان خطأ تقنيا متعلقا بـ"خوارزميات مراجعة المحتوى" على الموقع، وإن ما حدث من حظر لبعض القصص اليومية والمنشورات وكذلك الصور وصور المسجد الأقصى كانت عبارة عن خطأ تقنى وفنى وأنها ستعمل على إصلاحه.