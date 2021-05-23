صور.. مايوهات تناسب المحجبات فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وعند اختيار شكل المايوه لابد أن يتناسب مع الجسم، فهناك البوركينى بالقصة المستقيمة، والذى يتناسب مع المرأة صاحبة قوام التفاحة والمستطيل، كما أنه يلائم الفتاة الممتلئة والكيرفى، لأنه يتوافق مع إطلالتها بالمايوه على الشاطئ.

أما المايوه الذى يتأتى بقصة الـ Wrap فهو من التصميمات العصرية المميزة الذى ظهرت مؤخرا، ويتناسب مع المرأة ذات قوام الساعة الرملية والكمثرى، لدوره فى إظهار الجزء السفلى من القوام بشكل جيد.

وتختلف أشكال المايوه التى تأتى بقصة الـ A line، والتى تتناسب مع المرأة ذات قوام التفاحة والكمثرى والساعة الرملية.