فيسبوك يسعى للدمج بين واتساب وإنستجرام

جدة - نرمين السيد - ويعمل فيسبوك على الربط بين التطبيقين إنستجرام وواتساب من خلال إرسال رموز المصادقة الثنائية على واتساب، كنوع من المحاولات التدريجية لدمج كل التطبيقات معا.

وتسمح فيسبوك لمستخدمى إنستجرام بتفعيل رسائل واتساب كبديل للرموز والأرقام عند إجراء ميزة المصادقة الثنائية، وفقا لموقع "9to5Mac".

وتطلب ميزة المصادقة فى تطبيق إنستجرام أو غيره عند تفعيلها، إلى وضع رقم معين بعد كلمة السر والتى يتم إرسالها للهاتف حتى يتم فتح التطبيق.

وتعمل فيسبوك على إرسال الرمز أو الرقم على هاتف السمتخدم من خلال إرسالها على رسائل واتساب لحماية التطبيق والحفاظ على الخصوصية.

وعند تفعيل المصادقة الثنائية تكون تلك الميزة بديلة للرسائل النصية، كما تكون اختيارية وليس إجبار للمستخدمين.