جدة - نرمين السيد - ويعمل فيسبوك على الربط بين التطبيقين إنستجرام وواتساب من خلال إرسال رموز المصادقة الثنائية على واتساب، كنوع من المحاولات التدريجية لدمج كل التطبيقات معا.
وتسمح فيسبوك لمستخدمى إنستجرام بتفعيل رسائل واتساب كبديل للرموز والأرقام عند إجراء ميزة المصادقة الثنائية، وفقا لموقع "9to5Mac".
وتطلب ميزة المصادقة فى تطبيق إنستجرام أو غيره عند تفعيلها، إلى وضع رقم معين بعد كلمة السر والتى يتم إرسالها للهاتف حتى يتم فتح التطبيق.
وتعمل فيسبوك على إرسال الرمز أو الرقم على هاتف السمتخدم من خلال إرسالها على رسائل واتساب لحماية التطبيق والحفاظ على الخصوصية.
وعند تفعيل المصادقة الثنائية تكون تلك الميزة بديلة للرسائل النصية، كما تكون اختيارية وليس إجبار للمستخدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يسعى للدمج بين واتساب وإنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.