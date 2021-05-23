صور.. أزياء فلبينية على طريقة جوديلى بيندرى

جدة - نرمين السيد - وتخرجت جوديلى من جامعة سانتو توماس، ثم بدأت تنضم إلى عالم الأزياء والموضة. عملت كعارضة أزياء، وتحرص على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" أبرز أزيائها وإطلالاتها.

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