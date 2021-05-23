شاومى تعلن عن طرح النسخة الحديثة من Redmi Note 8.. أهم مواصفاته

جدة - نرمين السيد - وتطرح شاومى النسخة الحديثة من "Redmi Note 8" الذى نجح فى تحقيق مبيعات هائلة عند إصداره فى 2019.
ويتمتع الهاتف بقدرات كيبرة تميزه عن هاتف "Redmi Note 8" الذى طرح فى 2019، وفقا لما جاء فى موقع "GSMArena".
ويأتى الهاتف بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة ومن نوع AMOLED، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
كما سيقدم كاميرا خلفية رباعية، تبلغ دقة الأساسية منها 48 ميجابكسل، مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعرات للعمق والتكبير، وكاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابكسل.
ويعمل الهاتف الجديد بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 64 و 128 جيجا بايت، كما سيحتوى على بطارية بسعة 4000 أو 4500 ميللى أمبير فى الساعة.
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