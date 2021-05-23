اليوم العالمى للسلحفاة.. الطريقة الأمثل لتربيتها بالمنزل ونصائح عند شرائها

جدة - نرمين السيد - ويتم الاحتفال بذلك اليوم منذ عام 2000، وهو اليوم الذى أنشأته منظمة "ATR" الأمريكية، نتيجة لتعرض بعض أنواع السلاحف إلى الانقراض بسبب مضايقات الإنسان لها فى العيش على سطح الأرض.

ويعتقد أن السلحفاة من أقدم أنواع الحيوانات التى ما زالت مستمرة فى العيش على سطح الأرض، حيث وجدت أول آثار للسلحفاة البرية قبل نحو 200 مليون سنة، فيما يعتقد أن السلحفاة البحرية أحدث منها فى الأرض ويبلغ عمرها 150 مليون عام.

وفى اليوم العالمى للسحلفاة يتم الكشف على بعض مزاياها منها جلدها المقوى، والتمكن فى العيش بمختلف الظروف المناخية وعدم التأثر بالكوارث الطبيعية، وبالرغم من بطئها إلا أنها يمكنها السباحة فى الماء بسرعة كبيرة تصل إلى 35 كيلومترا فى الساعة.

ويعد العدو الحقيقى للسلاحف هو الإنسان، فكانت قديما هى وجبة الطعام الرئيسية للبحارة، وحتى بومنا هذا تعد الساحف البحرية من الوجبات المميزة وباهظة الثمن.

وتعتبر السلاحف من الحيوانات الأليفة التى يمكن تربيتها فى المنزل، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية للحفاظ عليها والعيش لأطول وقت ممكن، لذا يرغب الكثير فى اقتنائها، وعند شرائها هناك بعض الملاحظات التى لابد مراعاتها:

-يجب فحصها جيدا والتأكد من خلوها من الأمراض وتمتعها بصحة جيدة.

-عيناها ذات بريق لامع ومفتوحة بطريقة طبيعية، كما يجب أن تكون ثقيلة الحجم وأنفها خالى من أية فقاقيع.

-لديها إقبال على الأكل وخصوصا فى الصيف والربيع.

-لا يكون لها رائحة كريهة لأن تلك الروائح مؤشر على مرضها.

-أن تكون أذرعها وأرجلها ممتلئة سواء أكانت كبيرة فى السن أو حتى صغيرة.

وهناك بعض النصائح عن تربية السحلفاة فى المنزل للحفاظ عليها والعناية بها، منها:

-تخصيص مكان مناسب للسلحفاة داخل المنزل سواء فى حديقة المنزل أو الشرفة أو تخصيص مكان ثابت لها.

-الاعتناء بالسلحفاة وتنظيف مكانها بشكل مستمر والإهتمام بسلامة صحتها، لتجنب حدوث الكثير من المشكلات والأمراض، فمن الممكن أن تتعرض السلحفاة إلى الكثير من الملوثات والبكتيريا والتى تعرضها للإصابة بالكثير من الأمراض.

-يجب غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع السلاحف، وذلك للمحافظة على الصحة وتجنب الإصابة بأى أمراض نتيجة انتقال الجراثيم من السلاحف إليك والعكس.

-عند إحضارها المنزل لأول مرة يفضل عدم إزعاجها أنها تحتاج الى فترة من الوقت قد تصل الى شهر تقريبا حتى يمكنها التكيف من البيئة الجديدة المتواجدة بها.

-تجنب تقديم أطعمة غنية بالسكر للسلحفاة وكذلك بعض أنواع الفواكه الغنية بالسكر بشكل مبالغ فيه، مع الحرص على تقديمها مرة واحدة أو مرتين فى الشهر فقط حتى لا تؤذيها.

-عدم وضع كميات كبيرة من الطعام أمام السلاحف، والاكتفاء بالكمية المطلوبة دون زيادة أو نقصان.