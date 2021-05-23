ظهور أقرب بدر عملاق لعام 2021 الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - تشهد سماء الكرة الأرضية يوم الأربعاء المقبل أقرب بدر عملاق هذا العام 2021، الذى يتميز بتزامنه مع خسوف كلى للمرة الأولى منذ عامين ونصف، إلا أن الخسوف غير مشاهد فى مصر والعالم العربى لحدوثه نهارا.





وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، مدير الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلو متر، والتسمية العلمية هى بدر الحضيض بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض.

وأوضح أن القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة (11:14 صباحا بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 357.461 كيلو متر وذلك بعد 9 ساعات و24 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض.

وأكد أن هذا التزامن سيجعل حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 14% وإضاءته أكبر بحوالى 30% من أصغر قمر بدر (أوج) سيحدث فى ديسمبر القادم، وهو أقرب قليلاً إلى الأرض بحوالى 157 كيلو مترا فقط من البدر العملاق فى 26 أبريل الماضى.

ولفت إلى أن البدر العملاق سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبى الشرقى وسيكون بلون برتقالى بسبب مكونات الغلاف الجوى حول الأرض التى ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق وستتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضى المعتاد.

وشدد على أن البدر العملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتى المد والجزر وهو أمر طبيعى، ففى كل شهر فى يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى، فالمد العالى يرتفع على نحو استثنائى وفى نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائى، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سوف يبزر المد فى ظاهرة تسمى المد العالى الحضيضى.

وأشار إلى أنه نظرا لأن تأثير البدر العملاق سيكون صغيراً، فلن يؤثر على توازن طاقة كوكبنا الداخلية لأن المد والجزر يحدث يوميا، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة فى النشاط الجيولوجى أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.