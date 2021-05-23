دار أزياء توقف استخدامها لفراء الحيوانات مع نهاية العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت "فالنتينو"، عن توقف إنتاج شركة الفراء "فالنتينو بولر" فى نهاية السنة الحالية، وحاز الإعلان على إشادة كبيرة من ناشطى مجال حقوق الحيوانات فى إيطاليا، وفقا لما جاء فى موقع "العين الإماراتى".

وأوضح جاكوبى فينتورينى، الرئيس التنفيذى لـ"فالنتينو"، أنها تبحث عن مواد بديلة بهدف العناية بالبيئة فيما يتعلق بتصميمات السنوات المقبلة.

وتشجعت بعض أدوارا الأزياء الإيطالية الأخرى فى اتخاذ قرارات مشابهة لذلك منها جوتشى وفيرساتشى وبرادا وأرمانى وغيرها.

ورحبت جمعية الرفق بالحيوان "هيوماين سوسايتي إنترناشيونل" بقرار "فالنتينو" معتبرة أنه سيساهم فى إنهاء "تجارة الفراء الوحشية"، لأن تلك الصناعة تساهم فى قتل 100 مليون من الحيوان لأجل فرائهم.