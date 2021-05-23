بسبب الأخبار المزيفة.. جوجل توفر ميزة جديدة لمستخدميها

جدة - نرمين السيد - وأعلنت جوجل فى حدث "I / O 2021" عن إضافة ميزة جديدة تسمى "حول هذه النتيجة" أو "About this Result" والتى تعمل على إخبار المستخدمين بالمزيد عن مصادر نتائج البحث والأخبار المزيفة.
حيث تعمل جوجل مع ويكيبيديا على هذا، وسيتمكن المستخدمون من رؤية كيف يصف موقع معين نفسه وسيكون هناك ارتباط بصفحة ويكيبيديا الخاصة به، وإذا كان موقع الويب لا يحتوى على وصف لـ Wikipedia، فستعرض جوجل للمستخدمين سياقا إضافيا قد يكون متاحا، مثل وقت فهرسة جوجل للموقع لأول مرة.
وستوفر تلك الميزة لمستخدمى جوجل معرفة إذا كان هناك اتصالات آمنا بالموقع وفقا لاستخدامه لبروتوكول HTTPS، الذى يشفر جميع البيانات بين موقع الويب والمتصفح الذى يستخدمونه، للبقاء بأمان أثناء تصفحهم.
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