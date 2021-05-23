لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير السلمون بالبرتقال

جدة - نرمين السيد - ويتمتع السلمون باحتوائها بأحماض الأوميجا 3 اللازمة للوقاية من أمراض القلب وتحسين الذاكرة والحفاظ على صحة العظام وتقليل الإصابة بالهشاشة وغيرها.
ويستعين متبعى الدايت بالسلمون من خلال تنوع الوصفات للتخلص من الملل والتشجيع على فقدان الوزن، ومن بين تلك الطرق "السلمون بصوص البرتقال".
ولتحضير السلمون بصوص البرتقال، نحتاج إلى بعض المكونات منها:
-2 حبة برتقال مقطعة دوائر.
-بصلة مفرومة شرائح رفيعة.
-ملعقة كبيرة ونصف من الزيت.
-4 قطع سمك فيليه السلمون.
-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
-ملعقة صغيرة من بشر الليمون.
-ملعقة صغيرة ونصف من ثوم البودرة.
-ملعقة كبيرة من البقدونس المجفف.
-نصف كوب من عصير البرتقال.
-ملعقة كبيرة ونصف من عصير الليمون.
-ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير:
يسخن الفرن على حرارة 200 درجة، ويخلط الفلفل الأٍود وبشر اليمون والثوم البودرة والبقدونس المجفف فى طبق صغير.
يوضع البرتقال المقطع فى طبق الفرن لعمل قاعدة فى الطبق، ويوزع فوق البرتقال البصل الشرائح ثم القليل من زيت الزيتون ونصف كمية البهارات والبقدونس، ثم تدخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يصبح البصل محمر وذهبى اللون.
ويزال الطبق من الفرن وتزود الحرارة لـ 220 درجة، ويجب إزالة البصل والبرتقال المشوى لحواف الطبق ويوضع قطع السلمون فى منتصف الطبق وتتبل بباقى كمية البهارات، ويخلط عصير البرتقال وعصير الليمون والعسل ويضاف مزيج فوق السلمون، ويدخل الطبق الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج ثم يقدم ساخنا.
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