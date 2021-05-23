وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب والبقع

جدة - نرمين السيد - ويوجد بعض الوصفات الطبيعية البسيطة التى يمكن الاستعانة بها لإزالة آثار حب الشباب، لدورها فى استشفاء الجلد وظهوره فى صورة أكثر نضارة وإشراقة، وفقا لموقع "بولد سكاى الهندى".

ومن بين الوصفات المهمة للتخلص من حب الشباب والبقع الداكنة بالجلد:

-الصبار وفيتامين هـ:

يشتهر الصبار وفيتامين هـ "فيتامين E" بدورهم فى تقليل التصبغ والتخلص من البقع المرئية.

ويتم ذلك عن طريق خلط فيتامين هـ وجل الصبار فى وعاء، ويوضع على البشرة كعلاج ليلى، ويكرر ذلك لمدة أسبوعين.

-الشاى الأخضر:

هو منتج طبيعى يساعد فى الوقاية من حب الشباب، حيث تساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أيضا فى تقليل ندبات حب الشباب والبثور.

نحتاج إلى استخرج أوراق الشاى الأخضر من كيس شاى مستعمل ويخلط الشاى الرطب مع العسل ثم يوضع كقناع على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء العادى.