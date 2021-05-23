بعد انخفاض التقييم.. فيسبوك يعلن حالة طوارئ

جدة - نرمين السيد - تعرض فيسبوك لحملة من الهجوم من قبل مستخدميه، بعد مساندته للصهاينة ومسح الصور والتعليقات التى تدعم القضية الفلسطينية، وتسبب ذلك فى انخفاض تقييم التطبيق حتى وصل إلى نجمة واحدة فقط على متجر App Store لهواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة أبل، فيما يواصل تراجعه على متجر Google Play لهواتف أندرويد.

ورفعت شركة فيسبوك حالة الطوارئ، وتم تصنيف الحدث على أنه SEV1 أى الخطورة 1، وهى أولى درجات الطوارئ فى فيسبوك، والذى يستخدم عند وجود مشكلة كبيرة داخل الشركة، وتليها مرحلة SEV0 والتى يتم استخدامها عند تعطل التطبيق، والتى تعد أقصى مشكلة فنية من حيث الخطورة، وفقا لشبكة "NBCNews" الأمريكية.

ويشير تقييم موقع فيسبوك بنجمة واحدة على متجرى تطبيقات جوجل وأبل بأن التطبيق مهدد بالحذف من على هذه التطبيقات، حيث إنه وفقا لسياسة متجرى تطبيقات أبل وجوجل أى تقييم يتم تصنيفه بنجمة واحدة يحذف مباشرة من على المتجر.