بركان ثائر فى قلب إفريقيا.. وبعثة أممية تقيم الوضع

جدة - نرمين السيد - قالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إنها تعمل حاليا على تقييم الأوضاع بعد ثوران بركان جبل نيراغونغو، الواقع على مشارف مدينة غوما شرقى الكونغو الديمقراطية، ليلة أمس.





وقال المتحدث باسم البعثة، فى تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، حول ثوران البركان: "فى الوقت الحالى، نحن موجودون فى غوما وهى مركز عملياتنا الرئيسى ونقوم حاليا بتقييم الوضع وحصر الأضرار".

وأضاف: "لقد أجرينا أولى عمليات الإنقاذ، ونحن ندعم السلطات بكل ما فى وسعنا".

وأشار إلى أنه "يبدو أن الحمم البركانية لم تصل إلى مطار مدينة غوما أو بلداتها".

وتابع المسؤول الأممى: "من الواضح أن المنازل التى هجرها سكانها ليست فى مدينة غوما بل هى موجودة على تخومها".

وانفجر بركان جبل نيراغونغو المطل على مدينة غوما شرقى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الليلة الماضية، ما أدى إلى فرار الآلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت سلطات الكونغو بإخلاء المدينة.

وكانت إدارة الطوارئ فى الكونغو قد أعلنت أن نحو 4.000 مواطن كونغولى قد فروا إلى الحدود مع رواندا هربا من حمم البركان، وأشارت تقارير صحفية إلى أن هؤلاء النازحين سيقيمون مؤقتا فى المدارس والكنائس.

وعقب ثوران البركان، بالأمس، أعربت كل من رواندا وأوغندا عن استعدادهما لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لمن تمكنوا من الفرار.

​يذكر أن البركان ذاته ثار عام ،2002 ما أسفر عن وفاة 200 شخص ونزوح المئات، ويعتبر هذا البركان واحدا من أخطر البراكين فى العالم.