فيديو: بعد معانقتها لمهاجر إفريقى.. ناشطة إسبانية مهددة بالقتل

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية إن صورة لونا رييس الناشطة بالصليب الأحمر الإسبانى وهى تعانق مهاجرا سنغاليا باكية أثارت جدلا واسعا حيث تلقت العديد من رسائل التهديد العنصرية.





وأثارت الصورة التى انتشرت حول العالم لمتطوعة من الصليب الأحمر وهى تواسى سنغاليا بعد لحظات من وصوله جيب إسبانيا فى شمال إفريقيا، سبتة، ردود فعل متعددة على الإنترنت تتراوح من الكراهية إلى التضامن بسبب الأزمة الإنسانية التى تعيشها.

وقالت المتطوعة فى الصليب الأحمر لونا رييس لمحطة التلفزة الإسبانية "آر تى فى إى": "كان يبكى، مد يدى وعانقنى.. لقد تعلق بى.. كان ذلك العناق مثل شريان الحياة".

وأضافت: "لقد كان يبكى ومددت يدى وعانقته وتمسك بى، لقد حدثنى باللغة الفرنسية وكان يعد بأصابعه وكأنه يشير إلى قائمة أصدقائه الذين فقدهم فى الطريق، ومنذ ذلك الحين لم أره، إننى أخشى أنه تمت إعادته عبر الحدود".

وبعد ساعات من انتشار الصور على نطاق واسع، وضعت رييس حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بعد أن تعرضت لعدد كبير من الإهانات أغلبها من قبل أنصار حزب "فوكس" الإسبانى اليمينى المتشدد وغيرهم من الأفراد الغاضبين، بسبب وصول 8000 مهاجر إلى سبتة.

وفى غضون ساعات، تصدر وسم "GraciasLuna#" "شكر لونا" الترند فى إسبانيا.

إلى ذلك، قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو: "أشكرك يا لونا على تمثيلك لأفضل قيم مجتمعنا"، فيما صرحت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز "إنها أكثر من مجرد صورة.. إنها رمز للأمل والتضامن".