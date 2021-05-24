جوجل تسعى لجعل هواتف أندرويد تتحكم عن بُعد فى التلفزيون

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "سى نت" التقنى أن نظام أندرويد يضم قريبًا تطبيقًا يتيح التحكم فى أجهزة التلفزيون باستخدام الهاتف فقط.

وأوضح الموقع أن مع وجود أكثر من 80 مليون جهاز يعمل بنظام التشغيل Android TV OS ، فمن المنطقى أن ترغب جوجل فى تحسين التجربة العامة باستخدام هذه الميزة القيمة.

وتطلق جوجل تلك الميزة للأجهزة التى تعمل بنظام Android 11 والإصدارات الأحدث، ويتضمن ذلك نظام Android 12 الذى تم الكشف عنه مؤخرا، فيما قالت جوجل إن الميزة ستظهر فى وقت لاحق من هذا العام.