مميزات جديدة لخرائط جوجل

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "سى نت" التقنى ستساعد تلك الميزات فى التخطيط بشكل أفضل للرحلات أثناء الوباء وتجنب الطرق والمناطق المزدحمة - بغض النظر عما إذا كنت تقود السيارة أو تمشى أو تأخذ شكلًا آخر من وسائل النقل، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون فى جوجل.
وسيجد المشاة خرائط شوارع أكثر تفصيلاً توضح عرض الطرق على نطاق واسع، إلى جانب الأرصفة والممرات المتقاطعة والممرات الحضرية وجزر المشاة لمنحك فهمًا أفضل للمنطقة وما إذا كانت يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسى المتحركة أو عربة الأطفال، وسيتم إطلاق خرائط الشوارع الأكثر تفصيلاً هذه على نظامى أندرويد و "آى أو إس" فى 50 مدينة أخرى بحلول نهاية عام 2021.
يتاح الوصول إلى التحسينات التى تم إجراؤها على العرض المباشر للخرائط مباشرة من الخريطة، وسيتمكن المستخدم أيضًا من رؤية لافتات الشوارع والمكان الذى تتواجد فيه فيما يتعلق بأماكن مثل المنزل أو العمل أو الفندق.
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