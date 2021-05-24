فيديو - سيلفى المصائب.. مواطنون فى الكونغو يلتقطون صورا لـ الحمم البركانية

هذا ما حدث بالفعل، فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث التقط عديد من المواطنين الكنغولويين صورا أمام منازلهم المحترقة مع فرار الآلاف، بسبب سقوط الحمم البركانية، على أثر اندلاع بركان فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
التفاصيل ذكرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، والتى ذكرت أن سكان مدينة جوما وقفوا أمام حطام منازلهم عندما توقفت الحمم البركانية فى ضواحى المدينة يوم أمس الأحد، وتجنب المواطنون كارثة بعد ثوران بركان نيراجونجو فى الليل.
وأوضحت الصحيفة أن الآلاف من السكان فروا بعد أن ابتلعت الصخور المنصهرة منازلهم ، واتجهوا نحو مطار جوما على ضفاف بحيرة كيفو إلا أن الحاكم العسكرى لإقليم شمال كيفو قال إن "المدينة نجت" من الدمار بعدما توقفت الحمم بالقرب من بوهينى فى ضواحى جوما.
وأدت الحمم البركانية إلى نوم عديد من العائلات على الأرصفة المحاطة بممتلكاتهم بعد أن انتزعت المراتب بشكل محموم وفرت بها اتجاه الحدود.
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