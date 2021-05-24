فيديو .. إزاى تغسل الصحون والملابس من غير غسالة

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى المقطع طريقة سريعة لغسل الملابس والصحون دون استخدام الغسالات الأوتوماتيكية المعروفة لمثل تلك الأغراض. وتعتمد تلك الطريقة على مروحة منفصلة مثل تلك الموجودة فى غسالات الملابس التقليدية، حيث يمكن وضع تلك المروحة الكهربائية داخل حوض المطبخ ووضع الصحون المراد غسلها مع الماء والصابون لتقوم المروحة بالمهمة بسرعة. كما يمكن استخدام نفس الطريقة بوضع المروحة داخل وعاء كبير لغسل الملابس مع إضافة المسحوق والماء.

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