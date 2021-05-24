قبل حرق جثمانها.. مسنة هندية مصابة بفيروس كورونا تعود للحياة

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، خضعت «جايكواد» من مدينة «براماتى» الهندية للعلاج فى العزل المنزلى، لكن فى 10 مايو الجارى تدهورت حالتها، وقررت الأسرة نقلها إلى مستشفى الواقعة فى مدينة باراماتى بولاية ماهاراشترا الهندية، لكنهم لم يتمكنوا من تأمين سرير لها لأن جميع الأجنحة كانت ممتلئة بالمرضى بسبب تفشى الوباء فى البلاد.
وفقدت «جايكواد» الوعى وهى فى طريقها لمستشفى آخر، واعتقد أقاربها أنها توفيت وبدأوا يستعدون لحرق جثتها، وقبل لحظات من إشعال النيران، استيقظت المسنة المريضة فى جنازتها وهى فى حالة ذعر وبكاء هستيرى، ثم أعيدت المرأة إلى المستشفى مرة أخرى.
وكشف الدكتور ساداناند كالى، مؤسس مستشفى "ليوبيل الفضى" عن نقل «جايكواد» إلى المستشفى لتلقى مزيد من العلاج، بأن حالتها الحالية غير معروفة، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الهند محاربة موجة مدمرة من فيروس كورونا.
يذكر أن حادثة مماثلة وقعت فى الهند خريف عام 2019 عندما استيقظ رجل بالغ من العمر 55 عاما أثناء جنازته، وهز «الرجل الميت» رأسه، الأمر الذى أدى فى البداية إلى الرعب الشديد بين أقاربه.
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