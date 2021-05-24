هاشتاج «صباحك أسعد مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى عن تصدره تويتر، معلقا: "صباحك اسعد مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا سعادة وهنا يا أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أحمد يونس هو الأفضل"، "وسع وسع وسع صاحب التريند الحقيقى وصل"، "ملك التريند".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.