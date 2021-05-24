نشرة صباحك ومطرحك المرورية: سلوك محور روض الفرج بدلا من محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات بسبب الأعمال، منها أعلى مناطق الخصوص والمرج، للمتجه إلى نفق السلام وأعلى البساتين.

وأضاف صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات؛ لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ماعدا محطة مترو الجامعة، ونصح بسلوك شارع مراد.

ولفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما فيما يخص محافظة القاهرة حذر صابر من سلوك كوبرى الحدائق، ويفضل استخدام شارع مصر والسودان، كما نصح بسلوك كوبرى سرايا القبة.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.