صور.. كيفية تنسيق القميص الأبيض مع جسم التفاحة

جدة - نرمين السيد - ولا يندفع الكثير إلى ارتداء اللون الأبيض، حتى لا يبرز "ديفوهات" أجسامهم، ولكن هناك طرق مختلفة يمكن الاستعانة بها حتى يتناسب القميص الأبيض مع شكل الجسم التفاحة، وذلك من خلال:

وضع القميص الأبيض داخل البنطلون أو التنورة من جانب واحد، وتنسيقه مع حقيبة يد أنيقة، ويعد ذلك مخصص للنساء اللواتى يرغبن فى ثنى قمصانهن لحصول على مظهر أنيق أو حتى يبدو القميص أقل اتساعا أو حجما.

أو يمكن ترك القميص الأبيض مفتوحا مع أصحاب جسم التفاحة، وارتداء أسفله فستان ضيق أو غيره.

ومن الممكن ارتداء الجينز المفضل لديك مع قميص أبيض واسع وفضفاض، بطريقة تقليدية بسيطة مع حقيبة الخصر للظهور فى صورة أنيقة وجذابة.

كما يمكن لأصحاب جسم التفاحة ارتداء لون واحد أى ارتداء قميص أبيض مع بنطلون أبيض عالى الخصر وتنسيقها مع إكسسوارات وحقيبة أنيقة.