فيفو تطرح النسخة المعدلة من «Vivo X60» بتصميمات جديدة

جدة - نرمين السيد - وتأتى النسخة المعدلة من "Vivo X60" ببعض التعديلات فى التصميم وغيره، وبنفس السعر.

وسيتم تغيير شاشته حتى تصبح منحنية بدلا من الشاشة المسطحة، كما تبلغ دقتها 6.56 بوصة ذات نوع AMOLED، وفقا لموقع Gizmochina.

وتكون النسخة الجديدة من هاتف "vivo X60" بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تبلغ دقة الرئيسية منه 48 ميجابيكسل مع برامج ZEISS فى الكاميرا لدعم تصوير bokeh بكفاءة أعلى، كما تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعر بدقة 13 ميجابكسل تحتوى الكاميرا الأخرى بدقة 13 ميجابيكسل على عدسة تليفوتوجرافى مع تكبير 2x، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف الجديد بشاكرة وصول عشوائى بسعة 12 جيجابايت، وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ولكن ببطارية أصغر سعة 4200 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط.

يذكر أن هاتف "vivo X60" جاء بلونين هما الأسود والأزرق، وبسعر 655 دولارا أى ما يزيد عن 10 آلاف جنيه مصر.