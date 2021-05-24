جدة - نرمين السيد - وتألقت جيسيكا بدورها فى مجال الأزياء والموضة حتى أصبحت من أشهر عارضات أزياء البرازيل. ولم تكتفى بموهبتها فى عرض الأزياء بل انضمت إلى عالم التمثيل، واشتهرت فى ظهورها خلال بطولة المسلسل التليفزيونى "عروس جديدة". وتحرص على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" أبرز إطلالاتها، وظهرت فى صور أنيقة وجذابة، لجمال ملامحها وبساطها أزيائها. ومن صورها عبر "إنستجرام" تظهر وهى عاشقة وحاضنة للحيوانات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أزياء أنيقة للبرازيلية جيسيكا ماى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.