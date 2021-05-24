بعد الإعلان عنه.. مواصفات هاتف Infinix NOTE 10

جدة - نرمين السيد - وتعد سلسة النوت المقدمة فى هاتفى الـ Infinix Note 10 والـ Infinix Note 10 Pro، آخر إصدارات شركة إنفينكس.
ويأتى Infinix NOTE 10 بشاشة تبلغ مساحتها 6.95 بوصة بجودة الـ FHD+، وبدقة 1080×2460 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسيل للتصوير الليلى.
وتصل دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الخلفية تأتى بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتى بكاميرا ثلاثية وتبلغ دقة الأولى منها 48 ميجا بيكسل وهى الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتى بدقة 2 ميجا بيكسل وهى الكاميرا الخاصة بتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتى بدقة 2 ميجا بيكسل وهى الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش رباعى من نوع ليد فلاش.
ويعمل "Infinix NOTE 10" ببطارية 5000 ميللى أمبير وتدعم الشحن السريع 18 واط، كما يأتى بذاكرة عشوائية تبلغ 6 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة تخزين.
ويعد "MediaTek Helio G95" أفضل معالج فى فئة Infinix NOTE10، والذى يساعد فى توفير الأداء المتزايد وخصوصا للألعاب الفائقة، بالإضافة إلى دور ذاكرة التخزين الضخمة 256 جيجا بايت وذاكرة الوصول العشوائى 8 جيجا بايت التى تعمل على زيادة الكفاءة فى تسريع الألعاب ومعالجة البيانات.
أما عن "Infinix Note 10 Pro" فهو يأتى بشاشة ذات مساحة 6.95 بوصة وبجودة الـ FHD+ وبدقة 1080×2460 بيكسل.
وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية منه 16 ميجابيكسل، ويضم فى الخلفية كاميرا رباعية حيث تأتى الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل، أما عن الكاميرا الثانية فتأتى بدقة 8 ميجا بيكسل وهى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع وتعمل أيضا كتصوير ماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتى بدقة 2 ميجا بيكسل أما عن الكاميرا الرابعة فتأتى بدقة 2 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش رباعى من نوع ليد فلاش .
يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بيكسل، كما تعمل البطارية بسعة 5000 ميللى أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.
ويدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتى مدمج بزر الباور بالإضافة إلى خاصية الـ Face Unlock الخاص بفتح الهاتف عن طريق الوجه، كما يتميز بمتانة وجودة الخامات المستخدمة فى تصنيع الهاتف حيث تأتى من البلاستيك للحفاظ على الوزن الخفيف للهاتف.
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