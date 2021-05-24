للتخلص من النظرة التشاؤمية.. افتتاح أول مقهى للبوم فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وجاءت فكرة افتتاح مقهى للبوم بعد زيارت الشحى اليونان ووجد هناك مقاهى كثيرة منتشرة للبوم، ومن هنا بدأ تغيير نظرته عن ذلك الحيوان المرتبط دائما بالتشاؤم.

ويعد مقهى البوم فى أبو ظبى هو أول تجربة لدى الزوار فى التفاعل مع ذلك النوع من الطيور، وفقا لما جاء فى شبكة "سى إن إن".

وأوضح الشحى أنه يريد تغيير نظرة الناس عن طائر البوم، لكونه مظلوماً بسبب فكرة اجتماعية توارثناها في مجتمعاتنا، و لكن اقتراب الناس من هذه الطيور والتفاعل معها قد ساهم بشكل كبير فى تغيير نظرة الزوار لهذا الطائر.

وكان الشحى حريصا فى البداية عند افتتاح المقهى على إيجاد موقع هادئ ومساحة تناسب تلك الطيور، وتصريح ممارسة نشاط المقهى أى تقديم أطعمة ومشروبات فى وجود البوم.

ولفت الشحى إلى أن هذه الطيور مستوردة من جميع أنحاء العالم عن طريق متخصصين فى رعاية وتربية البوم منذ الصغر، ما يفسر طبعها الودى التى يجعلها تتشابه مع تربية القطط والكلاب، مضيفا أن بعض الطيور قد تم إنقاذها بسبب عدم قدرتها على الحياة فى الطبيعة لأسباب مختلفة، كعدم القدرة على الطيران بسبب عيب خلقى.

ويوفر المقهى يوميا اثنان من مدربى البوم ليخبر الزوار عن بعض المعلومات التى تخص فصائلهم ونصائح عند التعامل معهم منها عدم إصدار أصوات عالية أو استخدام الفلاش أثناء التصوير، ويتوفر ذلك بأكثر من لغة منها العربية والإنجليزية والروسية.

ويتضمن برنامج عناية المدربين بالطيور وتحضير الطعام وتقديمه للطيور، مع تعقيم بيئتها باستمرار، والإشراف المستمر على الزوار لتفادى أن يتسببوا بأى مضايقات، كما يعمل الفريق لمدة 8 ساعات فقط لأجل توفير وقت كافى للبوم للتمتع بالراحة والخصوصية والهدوء.