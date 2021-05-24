شركات أمريكية ناشئة تعمل على تصنيع طائرة ركاب تتجاوز سرعة الصوت بسعر زهيد

جدة - نرمين السيد - تسعى مجموعة جديدة من الشركات الأمريكية الناشئة التى تعمل على مشاريع طائرات تفوق سرعة الصوت على تصنيع طائرة ركاب تستغرق فى رحلتها من نيويورك إلى لندن 3 ساعات و15 دقيقة فقط، بينما ستقتطع من لوس أنجلوس إلى سيدنى فى 8 ساعات ونصف.





وقال مؤسس شركة "بوم" ورئيسها التنفيذى، بليك شول، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الجدول الزمنى الحالى هو إطلاق نموذج أولى للطائرة XB1 بحلول نهاية العام الجارى، ووضع حجر الأساس لمصنع أمريكى جديد فى عام 2022، ثم البدء فى بناء أول طائرة فى عام 2023.

وأشار إلى تصميم الطائرة لتسع ما بين 65 و88 راكبا، وتبلغ سرعتها أكثر من ضعف سرعة الطائرات التجارية التى هى دون سرعة الصوت اليوم، مضيفا أن شركته تبدأ من حيث انتهت تجربة شركة "كونكورد"، لكنها تصلح أهم الأشياء وهى الاستدامة الاقتصادية والبيئية، موضحا أن الهدف جعل الرحلة التى مدتها 4 ساعات تتكلف 100 دولار.

ويبدو أن إحياء حلم طائرات الركاب الأسرع من الصوت الذى مات مع تقاعد طائرة الكونكورد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لا يزال ممكنا حيث كانت طائرة الكونكورد البريطانية الفرنسية تبلغ سرعتها القصوى ألفين و200 كيلومتر فى الساعة، وكانت إحدى طائرتين تجاريتين فقط تفوق سرعتها سرعة الصوت، وحلقتا من عام 1969 إلى عام 2003 وكانت باهظة الثمن وتسبب فى كارثة بيئية.