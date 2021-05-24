وقال مؤسس شركة "بوم" ورئيسها التنفيذى، بليك شول، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الجدول الزمنى الحالى هو إطلاق نموذج أولى للطائرة XB1 بحلول نهاية العام الجارى، ووضع حجر الأساس لمصنع أمريكى جديد فى عام 2022، ثم البدء فى بناء أول طائرة فى عام 2023.
وأشار إلى تصميم الطائرة لتسع ما بين 65 و88 راكبا، وتبلغ سرعتها أكثر من ضعف سرعة الطائرات التجارية التى هى دون سرعة الصوت اليوم، مضيفا أن شركته تبدأ من حيث انتهت تجربة شركة "كونكورد"، لكنها تصلح أهم الأشياء وهى الاستدامة الاقتصادية والبيئية، موضحا أن الهدف جعل الرحلة التى مدتها 4 ساعات تتكلف 100 دولار.
ويبدو أن إحياء حلم طائرات الركاب الأسرع من الصوت الذى مات مع تقاعد طائرة الكونكورد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لا يزال ممكنا حيث كانت طائرة الكونكورد البريطانية الفرنسية تبلغ سرعتها القصوى ألفين و200 كيلومتر فى الساعة، وكانت إحدى طائرتين تجاريتين فقط تفوق سرعتها سرعة الصوت، وحلقتا من عام 1969 إلى عام 2003 وكانت باهظة الثمن وتسبب فى كارثة بيئية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركات أمريكية ناشئة تعمل على تصنيع طائرة ركاب تتجاوز سرعة الصوت بسعر زهيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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