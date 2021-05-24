لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير دجاج البانيه المشوى

جدة - نرمين السيد - يرغب أصحاب الدايت فى تنوع الأطعمة والوصفات حتى لا يشعرون بالملل طوال فترة الرجيم لفقدان وزنهم وحصولهم على شكل الجسم المطلوب وخصوصا بعد معاناة البعض من زيادة الوزن فى شهر رمضان وأيام العيد.





وهناك طريقة شهية ذات مذاق لذيذ لـ "دجاج البانيه" وتساعد فى فقدان الوزن، ولتحضيرها نحتاج إلى: -4 صدر دجاج فيليه مدقوق. -كوب من الكعك المطحون. -3 بيضات مع ملعقة من الخل. -ربع كوب طحينة. -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتى. طريقة التحضير: تتبل الدجاج بالملح والفلفل وتغمس الدجاج فى الطحين لعمل طبقة خفيفة، ثم يوضع فى البيض المخفوق ثم البقسماط. ويدهن طبق الفرن بالزيت لتوضع فيه قطه الدجاج المتبلة على حرارة 175 درجة لمدة 35 دقيقة حتى ينضج الدجاج ويقرمش.

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