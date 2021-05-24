بعد امتناع هواوى عن خدمات جوجل.. هواتف Honor 50 تأتى بعدد كبير من التطبيقات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هونر أنه بعد عامين من امتناع هواوى عن استخدام تطبيقات وخدمات جوجل لوضعها على القائمة السوداء بسبب التعاون التجارى، تم عودتها رسميا لهواتفها.

وأشارت هونر إلى أن هواتف "Honor 50" ستأتى بعدد كبير جدا من تطبيقات وخدمات جوجل بالإضافة إلى خدمات شركة كوالكوم الأمريكية، وفقا لموقع Android Authority.

يذكر أنه فى العام الماضى حاولت هواوى إنقاذ سلسلة التوريد الخاصة بها وضمان بقاء العلامة التجارية ضمن سباق الهواتف بالسوق العالمى، لذا قررت بيع "هونر" لتحالف تجارى تدعمه الحكومة الصينية.