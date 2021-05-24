طرح «Clubhouse» لهواتف أندرويد على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة عن توفير تطبيق "Clubhouse" على مستوى العالم، بعد أن كان مقتصرا على أنظمة التشغيل "iOS".

ولبدء استخدام التطبيق يجب دعوة شخص ما للتمكن من بدء استخدام الخدمة، ولكن فى الوقت الحالى أصبح جميع المستخدمين الحاليين يتلقون دعوات متعددة لتقديمها، لذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين يتنقلون فى الوقت الحالى.

وتم توفير تطبيق "Clubhouse" على أنظمة أندرويد بعد مرور عام من ظهوره لأول مرة على نظام iOS الأساسى.

وحظى التطبيق على شعبية كبيرة منذ لحظة إطلاقه العام الماضى على أنظمة iOS، وتبدأ فى الاختبار التجريبى له خلال ذلك الشهر بهواتف أندرويد.

وبمجرد الدخول إلى Clubhouse، يمكنك تسجيل الدخول والخروج من الدردشات المختلفة وفقًا لمجالات اهتمامك، كما أن لديك الخيار للتعبير عن أفكارك أو مجرد الاستماع إلى ما يحدث حول الغرف المختلفة.