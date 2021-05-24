من مطبخك.. وصفات تخلصك من تجاعيد الأنف

جدة - نرمين السيد - وهناك وصفات طبيعية تخلصك من تجاعيد الأنف، والتى تظهر بوضوح عند الضحك أو العبوس، وفقا لما جاء فى موقع "siobeauty" ومنها: -زيت جوز الهند: يتميز بغناه بفيتامين "E" والبروتينات اللازمة لنمو خلايا الجلد ومرونته، لذلك يفضل تدليك الوجه بزيت جوز الهند مرتين يوميا. -عصير الخيار: يستخدم الخيار فى علاج المشاكل بالمنطقة تحت العين مثل الهالات السوداء، وأيضا يلعب دورا مهما فى التخلص من التجاعيد الموجودة حول الأنف وذلك من خلال وضع عصير الخيار اللازم لتعزيز البشرة ومرونتها. -العسل: يحتوى العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، كما يعمل العسل على إبطاء الشيخوخة وتنظيف الوجه، من خلال وضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم تدليك الوجه بحركة دائرية، ثم غسل الوجه بالماء.

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