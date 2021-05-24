أفضل هواتف ذكية مرتقبة قبل نهاية عام 2021

جدة - نرمين السيد - يقدم موقع "كاندى تيك" التقنى المتخصص، بحسب "سبوتنيك"، أبرز الهواتف الذكية المرتقبة، قبل نهاية العام الجارى 2021. وجاءت الهواتف الذكية المرتقبة على النحو التالى: 1- فيفو فى 21 (VIVO V21) سيحتوى على المواصفات التالية - معالج "سنابدراغون 765جى" أو "سنابدراغون 780". - مدعوم بكاميرا أمامية 44 ميجابيكسل. - كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل. - بطارية بقدرة 4.400 ميللى أمبير فى الساعة. 2- جوجل بيكسل 6 (Google Pixel 6) - كاميرا أمامية مدمجة فى الشاشة. - شاشة لمسية بقياس 6.2 بوصة. - سيدعم بمعالج سنابدراغون 888 - تقنيات ذكاء صناعى للتعرف على الصور. - بطارية بقدرة 4.000 ميللى أمبير فى الساعة. 3- أسوس زين فون 8 (Asus Zenfone 8) - سيكون له إصداران أحدهما قابل للطى. - سيدعم بمعالج "سنابدراغون 888". - سيكون مثاليا لعشاق الألعاب. - مدعوم بكاميرات ثلاثية خلفية أحدها بدقة 64 ميجابيكسل - يدعم تقنية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8كى. - بطارية بقدرة 5.000 ميللى أمبير فى الساعة. 4- ريد هيدروجين 2 (Red Hydrogen 2) - كاميرات تصوير سينمائى. - كاميراتين أماميتين. - مدعوم بمعالج "سنابدراغون 855". - بطارية بقدرة 4.000 ميللى أمبير فى الساعة. 5- أوبو فايند إكس 3 (Oppo Find x3) - شاشة لمسية بقياس 6.7 بوصة. - كاميرات خلفية رباعية. - بطارية بقدرة 4.500 ميللى أمبير فى الساعة. 6- هواوى بى 50 برو (Huawei P50 Pro) - شاشة لمسية بقياس 6.63 بوصة. - مدعوم بمعالج "كيرين 1.020" ثمانى النواة. - بطارية بقدرة 4.500 ميللى أمبير فى الساعة. 7- وان بلس نورد 10 (OnePlus Nord 10) - مدعوم بمعالج "سنابدراغون 765 جى" - شاشة لمسية بقياس 6.49 بوصة. - كاميرات خلفية رباعية. 8- نوكيا 10 (Nokia 10) - كاميرات خلفية رباعية. - شاشة لمسية بقياس 6.7 بوصة. - مدعوم بمعالج "سنابدراغون 888". - كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. - بطارية بقدرة 5.000 ميللى أمبير فى الساعة. 9- شاومى فولدنغ فون (Xiaomi Folding Phone) - هاتف قابل للطى. - مدعوم بمعالج "سنابدراغون 865". - ذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 12 جيجابايت. - بطارية بقدرة 4.500 ميللى أمبير فى الساعة. 10- سامسونج جلاكسى زد فليب 3 (Samsung Galaxy Z Flip 3) - هاتف قابل للطى. - كاميرا أمامية خلف الشاشة اللمسية. - مدعوم بقلم ذكى. مدعوم بمعالج "سنابدراغون 888". 11- آيفون 13 (iPhone 13) - بصمة أصبع مدمجة فى الشاشة. - كاميرا ميكرسكوبية. - أقوى دقة شاشة فى هواتف آيفون. - سيطرح 4 طرازات من الهاتف (آيفون 13، وآيفون 13 مينى، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس).

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