انتظرت صديقها لتساعده.. ففازت بـ250 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع «واجهة الدفع موحدة» أن امرأة من سكان مدينة كولبيبر بولاية فيرجينيا الأمريكية، قررت مساعدة صديق لها ونقله بسيارتها، وسمح ذلك لها بالفوز بالجائزة الكبرى.

وأشار الموقع، إلى أن مونيكا كريفارو أعربت عن سعادتها وذهولها، وقالت: «لم أصدق أن هذا يمكن أن يحدث بالفعل».

وأشارت المرأة المحظوظة، إلى أنها لم تقرر بعد ما ستفعله بالجائزة.