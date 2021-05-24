ألمانية تنفق كل مدخراتها على الوشوم

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، والتى نقلت عنها "سبوتنيك"، بدأت تريستان البالغة من العمر 55 بالاهتمام بالوشوم قبل 5 سنوات، حيث شرعت بإنفاق مدخراتها على وشوم ملونة على جسدها، لأنها "لم تعد تستطيع تحمل شكل بشرتها"، على حد قولها.

وأضافت تريستان: "لقد استخدمت كل مدخراتى من أجل رسم الوشوم على جسدى، وأنفقت مبلغ 35 ألف يورو، أردت فقط تجربة شيء جديد.. فنحن نعيش مرة واحدة، وفكرت أن عمرى مثالى لأفعل شيئًا مميزا".

بالإضافة إلى ذلك، أنشات تريستان مدونتها على موقع إنستجرام، وبدأت بمشاركة متابعيها البالغ عددهم 159 ألف شخص، صور الوشوم.