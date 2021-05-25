بدأ إنتاجها قبل 76 عامًا.. سيارة ليموزين للبيع مقابل 775 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "أوتو" الروسى، بحسب "سبوتنيك"، تتميز سيارة الليموزين السوداء، بالدفع الخلفى مدعومة بمحرك بنزين ثمانى الأسطوانات بقوة 140 حصانا، وتبلغ المسافة المقطوعة بالسيارة خلال مدة 73 سنة 10 آلاف كيلومتر. الجدير بالذكر أن الليموزين "زيس-110"، هى أول سيارة سوفيتية بدأ تصنيعها بعد الحرب العالمية الثانية، خلال المدة الممتدة بين عامى 1945 - 1958. المصمم الرئيسى لسيارات "أوروس" الروسية فاديم بيريفيرزيف كان قد كشف، فى وقت سابق، بأنه استلهم من السيارة السوفيتية "زيس-110" التى صممت للزعيم السوفيتى جوزيف ستالين فى الأربعينات من القرن الماضى، لتصميم سيارة "أوروس سينات" التى يستخدمها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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