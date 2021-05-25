نيوزيلندا تتعرض لهجوم إلكترونى أدى إلى اضطراب فى المستشفيات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أدى الهجوم الإلكترونى الذى تعرض له مجلس الصحة بمنطقة وايكاتو إلى إلغاء حوالى 20 فى المئة من العمليات الجراحية الاختيارية ومواعيد العيادات الخارجية فى مستشفى وايكاتو أحد أكبر مستشفيات البلاد، بعد تضرر أنظمة تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل.

ووصف الرئيس التنفيذى لمجلس الصحة بمنطقة وايكاتو (DHB) كيفن سنى، الهجوم الإلكترونى بأنه "الأكبر فى تاريخ نيوزيلندا"، مشيرا إلى أن "معالجة النظام الإلكترونى أمر معقد لغاية" على خلفية تعطل نظام الكمبيوتر وخطوط الهاتف وحدوث أخطاء فى نظام قوائم الأجور بالمستشفى.

وحث مجلس الصحة فى وايكاتو، الناس على الابتعاد عن أقسام الطوارئ ما لم يواجهوا حالة طوارئ حقيقية، فى وقت يكافح فيه المجلس لإعادة الأنظمة الإلكترونية للعمل بصفة اعتيادية.