سامسونج تطلق جهازها اللوحى الجديد Galaxy Tab S7 FE 5G

جدة - نرمين السيد - يأتى الجهاز برقاقة معالج Snapdragon 750G، وشاشة WQXGA حجمها 12.4 إنش، ودقة عرض 2560 فى 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz.

وطرحت الشركة الكورية جهاز Galaxy Tab S7 FE 5G بذاكرة عشوائية (رام) 4 و6 جيجابايت، كما تم تزويده بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، إضافة إلى دعمه التخزين الخارجى من خلال بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وأطلقت سامسونج، الجهاز بكاميرا أمامية دقتها 5 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما أنه يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 11"، مع واجهة One UI 3.1، إلى جانب أنه يدعم قلم S باتصال مغناطيسى وزمن استجابة أقل.

يضم Galaxy Tab S7 FE 5G مكبرين للصوت بمعايير AKG وتقنية Dolby Atmos لصانعى المحتوى الموسيقى، كما يحتوى على بطارية بقدرة 10090 mAh، ويدعم أيضًا تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

الجهاز وزنه 608 جرامات، ويأتى بقياسات 185.0 فى 284.8 فى 6.3 مم، كما يتوفر باللونين الأسود والفضى.